Cidadãos temem pelo futuro de azinheiras emblemáticas em Outeiro de Alfazema

Um grupo de cidadãos residentes no concelho de Santarém e utilizadores da Estrada Nacional 362 escreveu ao presidente da Câmara de Santarém para que aja no sentido de se proceder à classificação, como árvores de interesse concelhio, das azinheiras existentes em Outeiro de Alfazema, no troço da EN362 que liga Santarém a Tremês e Alcanede.

Os signatários alegam que a classificação “reveste-se de maior urgência, atendendo a que este património poderá estar em risco de destruição, à imagem do que tem acontecido noutras estradas da região, onde a Infraestruturas de Portugal tem procedido ao abate indiscriminado de árvores”. As árvores azinheiras estão marcadas com tinta no tronco, o que pode indiciar intenção de abate.

Os cidadãos referem que as árvores não colocam em causa a segurança rodoviária e que estão em bom estado sanitário. Sublinham o valor paisagístico, cultural e ecológico dos exemplares, “pela raridade, pelo seu grande porte, idade e beleza”, e consideram que “a eventual pretensão de abater estas árvores, a existir, seria totalmente injustificada, quer ao nível da segurança rodoviária, quer da segurança contra incêndios, e, a concretizar-se, representaria um grave crime contra o património que o tempo nos legou”.

Os primeiros subscritores da carta, datada de 15 de Outubro, são: Adelino Madeira,António Rosa, Ana Braga, Dulce Barreto, Elizabete Nunes, George Stilwell, João Arrais, José Ferreira, Luis Ferreira, Manuel Louro, Maria Eugénio, Rita Carvalho, Sérgio Dias, Silvério Marques e Virgílio Pestana.