Combate às perdas de água está a dar frutos na região

Vítor Moreira, administrador dos SMAS de Vila Franca de Xira. Ramiro Matos, presidente do conselho de administração da empresa municipal Águas de Santarém. Miguel Carrinho, director-geral da empresa intermunicipal Águas do Ribatejo

Outras preocupações passam pela sustentabilidade ambiental e pela sensibilização dos consumidores de que é seguro consumir água da torneira. O Dia Nacional da Água assinalou-se este mês e O MIRANTE conversou com os administradores da Águas de Santarém, Águas do Ribatejo e SMAS de Vila Franca de Xira.

O combate às perdas de água é o principal foco das entidades que gerem os sistemas de abastecimento público. A empresa municipal Águas de Santarém tem investido muito nessa área, nomeadamente na melhoria das infraestruturas, como substituição de condutas, e aposta em novas tecnologias como equipamentos de detecção de fugas. Os resultados estão à vista: em 2018 as perdas de água cifravam-se nos 33,40% e em 2022 tinham diminuído para 18,41%, valor muito abaixo da média nacional e da região.

A Águas de Santarém implementou um sistema de telegestão e zonas de medição e controlo do sistema e apostou na substituição de contadores assim como no recurso a empresas especializadas na detecção de fugas, seja no terreno ou com recurso a imagens de satélite.