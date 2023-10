Na região ribatejana há pelo menos três idosos com demência que continuam em paradeiro incerto. Um dos casos tem três anos. O mais recente é o de Leonilde Ribeiro, desaparecida desde 5 de Outubro no concelho de Tomar.

Desaparecimentos de idosos com demência continuam sem resposta

Leonilde Ribeiro desapareceu sem deixar rasto, na madrugada de 5 de Outubro, da casa de acolhimento onde vivia há quatro anos, em Charneca de Peralva, no concelho de Tomar. Saiu em pijama, descalça, sem dinheiro, telemóvel ou documentação. Só a demência de que padece explica a acção. A última vez que foi vista encontrava-se junto à escola da localidade cerca das 05h30, mas quem a viu não questionou por que motivo estaria na rua uma idosa, naqueles preparos, àquela hora da madrugada.

O alerta foi dado pela manhã pela responsável da casa de acolhimento que garantiu à família que pelas 02h30 Leonilde Ribeiro estava na cama. Nesse dia, o primeiro do desaparecimento, que nos casos de idosos que sofrem de demência é fundamental, as buscas policiais começaram durante a tarde.