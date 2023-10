Escola de Vialonga voltou a alagar com as primeiras chuvas fortes do ano

A Escola Básica dos Segundos e Terceiros Ciclos de Vialonga continua a sofrer com o seu avançado estado de degradação e as chuvas fortes dos últimos dias provocaram inundações no espaço que a tornaram praticamente inutilizável pelos alunos e professores.

João Roma, pai de um aluno, enviou um apelo urgente ao presidente do município de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, pedindo que alguma coisa seja feita para acabar com as condições deploráveis do espaço. “É uma situação degradante em que os alunos desta escola de Vialonga têm aulas dentro de contentores onde chove abundantemente sem quaisquer condições de isolamento ou de habitabilidade para que se possa estar nas salas/contentores com o mínimo de conforto”, lamenta.

Na carta enviada pelo encarregado de educação, a que O MIRANTE teve acesso, o pai de um aluno lamenta que as condições “miseráveis” tenham levado a que os professores se tenham negado a dar aulas numa altura em que o espaço exterior e algumas salas alagaram. Um cenário que, dizem os pais, acontece com frequência sempre que chove com maior intensidade.

“Peço-lhe que tome medidas urgentes sobre a situação visto estar previsto uma grande tempestade para os próximos dias com chuvas e ventos muito fortes, e como tomei conhecimento que a própria escola já reclamou desta situação aguardo que possa tomar as diligências necessárias para devolver aos alunos da escola a dignidade e as condições básicas para terem boa educação”, apela.

