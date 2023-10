Futebol Clube de Alverca ignorou autarcas

Dois anos depois, a direcção do Futebol Clube de Alverca (FCA), presidida por Fernando Orge, continua sem enviar para a Câmara de Vila Franca de Xira uma cópia do acordo assinado entre o clube e o Sport Lisboa e Benfica (SLB) apesar de continuar a receber anualmente mais de 50 mil euros de dinheiros públicos.

A informação é confirmada a O MIRANTE por Alberto Mesquita, ex-presidente do município, que diz ter saído de funções sem nunca ter recebido no gabinete uma cópia do documento ou sequer uma explicação do que este contemplava por parte dos dirigentes do clube. Isto apesar de toda a polémica que se gerou na altura, inclusive, com outros dirigentes associativos do concelho a considerar toda a situação como sendo reveladora de falta de transparência.