Projecto de residências artísticas na Barquinha assinala sétima edição

O município de Vila Nova da Barquinha vai assinalar no sábado, 21 de Outubro, com a sessão ‘Conversas 7.0’, a sétima edição das residências artísticas, iniciativa que tem decorrido naquele concelho no âmbito do projecto Parque de Escultura Contemporânea Almourol.

Agendada para o auditório do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, a iniciativa da câmara municipal pretende dar a conhecer os intervenientes e o trabalho desenvolvido na 7.ª edição das Residências Artísticas (2023), no âmbito do projecto Parque de Escultura Contemporânea Almourol, uma parceria do município com a Fundação EDP e o Instituto Politécnico de Tomar (IPT).

Na conversa, que vai decorrer a partir das 14h30, vão participar o curador do Parque de Escultura Contemporânea Almourol e da Galeria do Parque, João Pinharanda, (da Fundação EDP), e a vereadora da Cultura de Vila Nova da Barquinha, Paula Pontes, com apresentação dos trabalhos realizados na residência pelos artistas Diogo Bolota, João Timóteo e Hugo Bernardo.