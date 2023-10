Reabilitação da ribeira de Rio de Moinhos custa 3 milhões

As obras de requalificação de um troço de cerca de cinco quilómetros da ribeira de Rio de Moinhos, em Abrantes, começaram esta semana e representam um investimento de cerca de três milhões de euros. Num comunicado, a Câmara de Abrantes indicou que a obra tem um prazo de execução de 270 dias e visa a requalificação ambiental de um troço da ribeira de Rio de Moinhos de cerca de cinco quilómetros, junto aos aglomerados populacionais de Pucariça, Arco, Aldeinha e Rio de Moinhos. O objectivo é repor as condições de serviço das infraestruturas danificadas aquando da tempestade “Elsa”, em Dezembro de 2019, e “diminuir a zona ameaçada por cheias”.

A obra vai contemplar “soluções de engenharia natural”, bem como a criação e regularização de pequenos açudes de rega, diversas passagens hidráulicas e pontões. A intervenção, desde a Aldeia do Mato, com início na passagem hidráulica situada na EM 544, (na proximidade da Rua dos Casais), até à proximidade da Rua da Quinta da Feia, na localidade de Arcos, freguesia de Rio de Moinhos, no concelho de Abrantes, “envolve trabalhos de desobstrução, regularização dos cursos de água e controlo de cheias”, indica a mesma nota.

“Esta grande intervenção na ribeira de Rio de Moinhos é muito relevante, algo que há muitos anos ouvíamos falar. Uma intervenção que irá criar diferentes estruturas capazes de criar condições para que quando chove muito as pessoas e os seus bens estejam protegidos. Estamos a criar as melhores condições para as pessoas estarem seguras”, afirmou o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, citado na nota.

A empreitada representa um investimento de 2,6 milhões de euros (mais IVA), dos quais dois milhões de euros serão comparticipados pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (Compete 2020).