Turismo do Ribatejo quer região nas prioridades para as escapadinhas de Inverno

Uma “ofensiva de promoção” que quer meter o Ribatejo entre os destinos dos portugueses. Entidade Regional de Turismo confirma abertura de uma delegação em Santarém no início de 2024.

Criar maior afinidade dos turistas nacionais com o Ribatejo promovendo as riquezas naturais da região e torná-la numa das primeiras escolhas para uma escapadinha de Inverno é o objectivo da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERT), que lança este Outono uma “ofensiva de promoção” ao Ribatejo a nível nacional.

“Agora é que vai ser um descanso” é o mote para a campanha que arrancou a 12 de Outubro e decorre até final de Dezembro. “Temos de criar nos portugueses a ideia quando pensam num fim-de-semana fora que pensem no Ribatejo, tal como já fazem com o Alentejo”, explicou aos jornalistas José Manuel Santos, presidente da ERT. Além da presença em jornais, a campanha vai também estar em exibição em vários ecrãs gigantes de Lisboa incluindo na fachada do centro comercial El Corte Inglés. “Queremos criar valor e uma maior afinidade das pessoas com o Ribatejo. Esta região tem uma identidade fortíssima que não vemos noutras regiões. Temos de conseguir criar valor e oferecer novas experiências”, frisou o responsável.

A apresentação da nova campanha teve lugar no restaurante Amassa em Santarém, local que o responsável destacou como um exemplo na oferta de um produto distinto na região. “Temos a Feira de Gastronomia, a Feira do Cavalo, a Capital do Vinho, o torricado de bacalhau e está em curso em Benavente a classificação do campino a património imaterial. Temos o valor, agora precisamos de investir na marca. O Ribatejo é uma marca forte que não é estranha aos portugueses. Temos é de organizar a oferta que já existe”, defendeu José Manuel Santos, que quer que os portugueses comecem a fazer do Ribatejo uma escolha rotineira para passar férias ou descontrair nos fins-de-semana prolongados que se aproximam até final do ano.

A ERT admite também estar disponível para ajudar na promoção de produtos turísticos ligados à tauromaquia que é também uma das marcas da região. “Não temos o direito de limitar as raízes desta região. O touro, campino e o fandango fazem parte dessas raízes. Temos de vender o que existe”, reconheceu.

Nova casa em Santarém em 2024

Questionado por O MIRANTE sobre o ponto de situação das novas instalações da ERT em Santarém, José Manuel Santos explica que até final do ano vão ser feitos pequenos trabalhos na nova delegação que vai abrir portas na Casa do Campino, em Santarém, e que já está em curso o processo de contratação de uma técnica superior para o espaço. A esperança dos responsáveis é ter a delegação a funcionar em pleno no início do próximo ano, no máximo até final de Fevereiro.