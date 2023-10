Alma Maior presta tributo a Zeca Afonso em Rio Maior

A Alma Maior Cooperativa Cultural continua a difundir a cultura por Rio Maior, desta vez com um tributo a Zeca Afonso - “Todas as canções Partituras/Letras/Cifras” - que envolve um espectáculo musical com apresentação de um livro em memória do cantor e compositor português. O evento realiza-se no Cine-teatro de Rio Maior este sábado, 21 de Outubro, às 21h00, e terá como intérpretes Ana Ribeiro, Pedro Baranita e João Luís Madeira Lopes. Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira do cine-teatro e custam 8 euros.