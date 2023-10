partilhe no Facebook

Corrida condiciona trânsito no domingo em Alhandra

O trânsito vai estar condicionado no domingo, 22 de Outubro, em várias artérias da vila de Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, devido à realização da 3.ª Corrida Cimpor, indicou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. A prova terá início pelas 10h00 junto à empresa Cimpor e irá percorrer várias artérias da vila de Alhandra, pelo que a PSP irá proceder a cortes momentâneos à circulação rodoviária para a passagem dos atletas.

Os acessos da Estrada Nacional 10 para a zona junto ao rio, nomeadamente as pontes da Cimpor e a que permite o acesso à Rua Cónego Joaquim Maria Pereira Botto (semáforos), irão ser momentaneamente encerrados entre as 09h45 e as 10h20.

Uma vez que o passeio ribeirinho, entre Vila Franca de Xira (junto à Fábrica das Palavras) e Alhandra (juntos às piscinas) integra grande parte do percurso da corrida, entre as 09h00 e as 11h30 não será permitida a circulação naquele passeio.