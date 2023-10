Escola Superior de Educação de Santarém com mestrado em Recursos Digitais

O mestrado em “Recursos Digitais”, na Escola Superior de Educação de Santarém, iniciou o ano lectivo com 15 alunos, provenientes não só do concelho como também de concelhos vizinhos. Alguns alunos que integram o mestrado do estabelecimento de ensino do Instituto Politécnico de Santarém são provenientes do Brasil. Segundo a autarquia, é cada vez mais importante realizar uma aposta e expandir os conhecimentos “daquilo que é cada vez mais a nossa realidade enquanto sociedade e seres humanos, o digital, priorizando o bom uso do mesmo e adquirindo métodos sólidos para que seja cada vez fácil e eficaz”, refere, acrescentando que a tecnologia está profundamente enraizada em todas as áreas da sociedade e que é fundamental que os profissionais da área da educação estejam preparados para lidar com as novas ferramentas do mundo digital.

O município deu as boas-vindas aos alunos e futuros mestres, representado por João Leite, vice-presidente e vereador com o pelouro da Educação, acompanhado pela professora orientadora Maria Potes Barbas.