Freguesia do Couço sem vacinação contra a gripe ou a Covid-19

A Comissão de Freguesia do Couço do Partido Comunista Português (PCP) manifestou o seu “profundo repúdio” pela inexistência de possibilidade de vacinação da população da freguesia contra a gripe ou a Covid-19. Em comunicado, o PCP do Couço, freguesia do concelho de Coruche, considera a situação inaceitável, “especialmente num momento em que o Governo do Partido Socialista (PS) propagandeou tanto a capacidade de vacinação do país”, critica.

O PCP refere que a extensão do centro de saúde local não possui a possibilidade, por imposição do Governo para administrar vacinas, o “que obriga a população, na maioria pessoas idosas e vulneráveis, a deslocar-se dezenas de quilómetros até Mora ou Coruche para poderem receber a vacina. Esta situação não apenas representa um fardo para os nossos cidadãos, mas coloca em risco a saúde pública”, sublinha.

Os comunistas garantem estar solidários com a população do Couço e exigem que a extensão de saúde da freguesia tenha capacidade de administrar vacinas. “Esta é uma necessidade urgente que não pode ser negligenciada. Afirmamos que vamos empenhar todos os nossos esforços para que esta situação se resolva rapidamente garantindo que os cidadãos do Couço tenham acesso à vacinação sem precisar de deslocações tão longas e dispendiosas”, acrescentam.