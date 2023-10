Inovador Centro Biotecnológico da Asfertglobal apresentado na Fruit Attraction

A Asfertglobal, multinacional portuguesa dedicada ao desenvolvimento e comercialização de biofertilizantes, bioestimulantes e soluções de bioprotecção, apresentou o seu Centro Biotecnológico - Kiplant LightHouse, na 15ª edição da Fruit Attraction, uma das maiores feiras de frutas e vegetais da Europa, que decorreu de 3 a 5 de Outubro em Madrid.

Seguindo o seu compromisso de oferecer aos agricultores soluções biotecnológicas inovadoras e promover uma agricultura mais sustentável e amiga do ambiente, a Asfertglobal criou um Centro de Biotecnologia equipado com a mais avançada tecnologia.

“Highlighting the pathway to digitization” foi o mote que levou ao desenvolvimento e criação do Kiplant LightHouse, sustentado em três pilares fundamentais, a Natureza, o Conhecimento e a Tecnologia.

O Kiplant LightHouse é um centro biotecnológico equipado com sistemas de inteligência artificial e robótica em interacção com a natureza e que permite o desenvolvimento e avaliação de eficácia de produtos protótipos “in vivo”.

Com este centro biotecnológico é possível obter modelos 3D integrando vários parâmetros relacionados com o desenvolvimento e fisiologia da planta, através da digitização e utilização de Big Data para monitorização e tratamento de dados. Uma tecnologia inovadora que possibilita a selecção mais eficiente e rigorosa dos produtos mais eficazes do ponto de vista agronómico e sustentável.

Esta foi a 11ª participação consecutiva da Asfertglobal na Fruit Attraction, onde a empresa portuguesa se destacou pela sua forte dinâmica de crescimento, bem como pela sua capacidade de investigação e desenvolvimento de biotecnologias que, em colaboração com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, continuará a trabalhar para reforçar o catálogo de produtos inovadores e sem resíduo.