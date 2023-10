União de Freguesias de S. João da Ribeira e Ribeira de S. João celebrou décimo aniversário

A União de Freguesias de S. João da Ribeira e Ribeira de S. João completou 10 anos e a data foi assinalada com uma sessão solene na sede da autarquia, a 29 de Setembro, em S. João da Ribeira, onde marcaram presença muitos convidados.

O presidente da freguesia de S. João da Ribeira e Ribeira de S. João, Leandro Jorge, abriu a sessão solene e no decurso da mesma tiveram lugar as intervenções de Isaura Morais e de Filipe Santana Dias, respectivamente presidente da assembleia municipal e presidente do Município de Rio Maior. A união de freguesias resultou da reforma administrativa de 2013. Para além da sessão solene houve festa com animação musical a cargo da jovem fadista Andreia Coelho e foi colocada uma placa comemorativa alusiva ao aniversário. As comemorações terminaram com um jantar convívio nas instalações do Centro Cívico Marcolino Nobre em Ribeira de S. João.