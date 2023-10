A solução Portela-Alverca para o novo aeroporto

Tenho lido alguns artigos de opinião no vosso site relativamente à solução Portela-Alverca para o novo aeroporto, dos quais dou os parabéns pela qualidade e rigor na informação partilhada pois têm sido os únicos promotores a serem claros e na quantidade e qualidade da informação sobre as respectivas soluções disponibilizadas ao “cidadão comum”. Aliás, é o único projecto apresentado como solução para o aeroporto que está disponível aos cidadãos, para consulta no site dos respectivos promotores. No entanto, apesar de conseguir clarificar com a devida informação alguns argumentos de “vozes” que se opõem a esta solução, há um argumento que já li/ouvi e gostaria de ser clarificado, nomeadamente a proximidade dos pilares mais altos da Ponte Vasco da Gama, com a rota de partida/chegada em relação à pista. Visualmente parece-me existir alguma proximidade com algum risco de embate (vento, erros/falhas na rota, etc.) e gostava de saber se existe alguma análise técnica sobre esta matéria. Aproveito também para sugerir uma “investigação” sobre os grupos de construção que tencionam/estão a efectuar grandes investimentos imobiliários (condomínios de luxo) na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria, a maioria deles com proximidade e vista/orientação para a área do aeroporto de Alverca e que muito provavelmente não teriam interesse na instalação do aeroporto pois desvalorizaria os respectivos imóveis...

Penso que o resultado dessa investigação podia ser interessante e, eventualmente, até “desmascarar” alguns “interesses e influências” relativamente à posição de algumas entidades públicas sobre o aeroporto e a área circundante...

Nuno Almeida