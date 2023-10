Atropelamento mortal junto ao Hospital de Torres Novas alerta para falta de sinalização

Florentina Bento, natural de Ulme, concelho da Chamusca, morreu na manhã de quinta-feira, 12 de Outubro, depois de ter sido atropelada junto à unidade de Torres Novas do Centro Hospitalar do Médio Tejo, para a qual se deslocava para ser atendida. O socorro foi rápido, assegurado por bombeiros, médicos e enfermeiros, mas a vítima já se encontrava em paragem cardiorrespiratória, confirmou a O MIRANTE o comandante dos Bombeiros Torrejanos, José Carlos Pereira. As manobras de reanimação acabaram por se revelar infrutíferas e o óbito foi declarado no hospital.

A morte trágica desta mulher, que residia na freguesia Riachos, deve servir, na opinião da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Concelho de Torres Novas, de mais uma chamada de alerta para a necessidade de a Câmara de Torres Novas proceder à pintura da sinalização horizontal da Avenida Xanana Gusmão - que dá acesso ao hospital - e colocar “grande e visível” sinalização vertical.

“Por este local, entrada e saída do Hospital de Torres Novas, passam milhares de veículos, muitos deles ambulâncias. De vez em quando registam-se acidentes”, lê-se no comunicado emitido pela Comissão de Utentes que esclarece que da parte do hospital “foi já executada a sinalização horizontal em todo o espaço da sua responsabilidade”.

Em resposta a O MIRANTE, já depois da data de fecho da última edição impressa do jornal, a Câmara de Torres novas refere que já se encontrava, anteriormente ao acidente ocorrido, a realizar um levantamento de necessidades, com o intuito de aumentar a segurança rodoviária naquela área. A proposta de intervenção, que a autarquia prevê que esteja concluída até ao final de Novembro, contempla duas passagens para peões com rebaixamento dos passeios e novo desenho de lancil, instalação de quatro lombas redutoras de velocidade, remarcação das marcas rodoviárias de eixo de via, limite de velocidade 40km/h. O município informa ainda que foram marcados os estacionamentos e aplicada a respectiva sinalização vertical.

De acordo com o Comando Sub-Regional da Proteção Civil do Médio Tejo, o alerta foi dado às 10h01 e, além da equipa do hospital com ambulância de Suporte Imediato de Vida, estiveram no local operacionais dos Bombeiros Torrejanos e a Polícia de Segurança Pública que tomou conta da ocorrência.