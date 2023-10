Jornadas assinalaram quatro décadas de cultura, ciência e tecnologia no Politécnico de Tomar

Jornadas científicas contaram com a apresentação de diversos projectos dos Centros de Investigação do Instituto Politécnico de Tomar relacionados com a ciência, cultura, tecnologia e sustentabilidade.

O papel crucial da cultura, ciência e tecnologia foi o mote para a realização das Jornadas Científicas do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), realizadas a 19 de Outubro. Com o tema “40 anos de Cultura, Ciência e Tecnologia para a Sociedade”, o programa incluiu a apresentação de vários projectos representados pelos Centros de Investigação do IPT. A iniciativa pretendeu fomentar a adopção de princípios de ciência aberta entre professores, investigadores, estudantes e o público, assim como aproveitar a oportunidade para dar a conhecer o trabalho no domínio da investigação, inovação e desenvolvimento no IPT. João Coroado, presidente da instituição, destacou a importância de consolidar conhecimentos para aumentar a rede de colaborações e dar a conhecer os projectos.

Texto desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.