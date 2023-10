Avançam obras de 158 mil euros para reparar parque ribeirinho da Póvoa de Santa Iria

Até ao final do ano vão estar em curso trabalhos de reparação de elementos de madeira existentes ao longo do Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo e Praia dos Pescadores na Póvoa de Santa Iria. São obras de 158 mil euros da Câmara de Vila Franca de Xira que tem como objectivo reparar elementos danificados e substituir elementos empenados, para repor o seu bom estado e possibilitar a utilização em segurança.

Com o passar do tempo os diversos elementos de madeira presentes nestes locais já apresentavam sinais de degradação, requerendo trabalhos de acompanhamento, requalificação e manutenção, nomeadamente ao nível de estruturas de ensombramento, guardas de madeira, mobiliário urbano, cais, paliçadas e passadiços.

No início deste mês, recorde-se, o município já admitia vir a realizar um levantamento dos danos existentes no passeio ribeirinho e aplicar manutenção correctiva em vários locais, depois da Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) ter apresentado uma proposta em reunião de câmara, apoiada por Chega e CDU, exigindo essas reparações.