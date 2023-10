Cinco pedreiras abandonadas em Vila Franca de Xira esperam há décadas por requalificação

Os autarcas de Vila Franca de Xira estão preocupados e querem fazer um ponto de situação das pedreiras existentes no concelho, não apenas as que estão abandonadas mas também as que se encontram expectantes de virem a ver retomada a sua actividade extractiva. A novidade foi deixada pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, na última reunião do executivo onde anunciou que os serviços municipais estão a preparar uma apresentação técnica com o ponto de situação dos planos de recuperação das pedreiras no concelho. “Só porque algumas estão inactivas isso não significa que não venham a ser exploradas no futuro. As empresas são obrigadas a aprovar esses planos de recuperação antes da exploração e como há uma série de pedreiras no concelho vou pedir que os técnicos venham cá fazer uma apresentação sobre isso”, prometeu o autarca.

A novidade surgiu em resposta às preocupações manifestadas por José João Oliveira, vereador da CDU, que quis saber o ponto de situação da recuperação ambiental das pedreiras de Vialonga. “Os planos de recuperação paisagística ficaram por desenvolver visando a restauração, reabilitação e reconversão desses espaços como aconteceu em Vialonga. É a proximidade com a vila que justifica a urgência da requalificação destes locais, que bem poderiam ser espaços de lazer para a comunidade”, defendeu. O autarca comunista avisa que algumas encostas onde houve extracção de inertes podem mesmo representar perigo para a população caso não estejam devidamente sinalizadas e vedadas.

Na última revisão do Plano Director Municipal (PDM) os técnicos identificaram cinco pedreiras que se encontram ao abandono no concelho sem que os planos de recuperação paisagística tenham sido concretizados: a saibreira da Quinta da Cevadeira, na Castanheira; a saibreira das Águas Férreas e a pedreira de Monte Gordo, em Monte Gordo e Vila Franca de Xira; a saibreira da Quinta da Razinha, na freguesia de Alverca; e a pedreira Casal do Penedo, na freguesia de Vialonga.

Ainda segundo o documento, estão em exploração a pedreira de Santa Olaia em Vialonga, ocupando uma área de exploração de aproximadamente 155 hectares (ha). Dá também conta da pedreira de São João dos Montes nº1 ocupando uma área de dois ha, a pedreira da Torre – Pontinha – Bom Jesus explorada pela Cimpor numa extensão de 360 ha. Segundo o Plano de Lavra, as reservas exploráveis rondam os 90 milhões de hectares entre Alhandra e Alverca e a Pedreira de São dos João dos Montes nº2 cuja substância extraída é o calcário numa área de quatro hectares. Em Vialonga existe também a pedreira da Moita da Ladra, produtora de basalto que se destina preferencialmente à produção de britas, com 11 ha.