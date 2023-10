Compostagem comunitária no lar de idosos de Minde

Uma experiência piloto de compostagem comunitária iniciou-se no Lar de Idosos do Centro de Bem-Estar Social de Minde, no concelho de Alcanena, para reduzir o impacto dos biorresíduos e promover a economia circular. Em comunicado a Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Alcanena – AQUANENA explicou que esta iniciativa “pretende demonstrar a viabilidade de efectuar a separação dos bioresíduos (restos de preparação e de consumo de refeições)” daquela instituição, “evitando assim a sua deposição na rede de recolha de resíduos indiferenciados e reduzindo o impacto deste tipo de resíduos”.

Quando o processo de compostagem estiver completo, o composto fértil será reencaminhado para utilização na Horta Comunitária de Vale Alto, outro dos parceiros deste projecto, dando assim início a uma economia circular à escala da freguesia de Minde. “No futuro, será ainda avaliado o eventual fornecimento de produtos hortícolas e frutos produzidos nesta horta para serem confecionados e consumidos pelos utentes do lar de Minde”, acrescenta a AQUANENA.