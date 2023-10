Escola Salgueiro Maia em Fazendas de Almeirim é um exemplo da aposta da câmara na educação

Com a requalificação da EB 2/3 de Fazendas de Almeirim, que passa a designar-se de Escola Salgueiro Maia, inaugurada pelo ministro da Educação, falta apenas terminar as obras na EB 2/3 Febo Moniz e fazer a renovação da Secundária Marquesa de Alorna cujo projecto está a ser elaborado. O presidente do município, Pedro Ribeiro, diz que vale a pena apostar na Educação porque esta é um elevador social.

A Escola EB 2/3 de Fazendas de Almeirim é a primeira deste grau de ensino a estar requalificada no âmbito de uma aposta da Câmara de Almeirim que nos últimos seis anos investiu 10 milhões de euros na melhoria do parque escolar. As obras na Febo Moniz em Almeirim estão a terminar e já está a ser feito o projecto para a requalificação da Secundária Marquesa de Alorna. Neste momento no Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim todos os estabelecimentos de ensino estão renovados, o que para a directora do agrupamento, Conceição Pereira, “prova bem que o município valoriza a educação”.

A requalificação da escola, com 23 anos, foi inaugurada na segunda-feira, 16 de Outubro, pelo ministro da Educação, representando para a Câmara de Almeirim um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros. Com a renovação do espaço mudou também o nome do estabelecimento de ensino, que passa a chamar-se Salgueiro Maia, abrindo as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. O ministro João Costa foi recebido com uma manifestação de professores à qual não fugiu e depois em festa com actuações de teatro e folclore alunos tendo também visitado a feira aberta à população que assinala o dia da alimentação, onde comprou alguns doces e visitou todas as bancas dos alunos.

Apesar das obras a escola não parou e a directora do agrupamento sublinhou o empenho da comunidade escolar salientando que o recurso a monoblocos não foram motivo de impedimento de haver aulas. O presidente da câmara, Pedro Ribeiro, sublinhou que o investimento na Educação implica fazer menos festas e algumas restrições orçamentais, salientando que são opções de “quem acredita que o ensino público é um elevador social”. Pedro Ribeiro acrescentou no seu discurso que tem sido a escola pública que tem feito a diferença.

Pedro Ribeiro justificou que a atribuição do nome Salgueiro Maia à escola faz todo o sentido, por ser um progressista, lembrando Febo Moniz, que lutou pela independência de Portugal e que dá nome à EB 2/3 de Almeirim, e Marquesa de Alorna que foi uma mulher à frente no seu tempo e que dá nome à escola secundária.

O ministro da Educação destacou que mais importante que o edificado escolar são as pessoas que o usam, funcionários, professores e alunos sublinhando que a escola é um espaço de alegria. João Costa realçou que “nada disto fazia sentido se não existissem alunos porque sem alunos não havia professores nem ministro da Educação”. O governante, referindo-se ao nome da escola, disse que é importante celebrar a memória dos ganhos da democracia. Comentando que se vive um tempo perigoso para as democracias, o ministro, referindo-se ao facto de cada vez serem menos os que viveram nos tempos de ditadura, realçou que “quando já não existe memória vivida é fácil não acreditar que antigamente era mesmo pior”.

Destacando que a escola pública é uma das grandes conquistas da democracia portuguesa João Costa lembrou que em 25 de Abril de 1974, quando o regime ditatorial foi derrubado, 26% da população era analfabeta, só 1% das crianças frequentavam o pré-escolar em espaços privados e apenas 4% andava no ensino secundário. Mas, mais recentemente, há 30 anos, 5% dos estudantes abandonavam a escola para irem trabalhar precocemente, recordou.