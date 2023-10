Meio milhar de animais esperam novo dono no canil e gatil de Tomar

O Canil-Gatil Intermunicipal de Tomar abriu portas para receber cerca de meia centena de pessoas interessadas em conhecer o espaço. Oferecer um lar aos animais ou passeá-los à trela também foram acções desenvolvidas durante um dia que acabou por não ter o resultado totalmente desejado. No total, foram adoptados apenas três cães e cinco gatos. Ainda assim, Susana Dias, veterinária do município, explica que mesmo que seja um número reduzido permite diminuir a sobrelotação e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos animais resgatados. Dos animais adoptados o cão que aguardava um lar há mais tempo estava no canil há ano e meio. A recolha de bens, como comida para cão e gato, também foi muito positiva, mas a veterinária alerta para a necessidade de lixivia e detergentes para manter o espaço limpo e desinfectado.

Actualmente o Canil-Gatil de Tomar tem 187 cães e 258 gatos acolhidos. Valter tem 15 anos e é o cão mais velho do espaço. Está à espera de uma nova família há muitos anos. À medida que os anos foram passando tornou-se mais assustado e tímido. As hipóteses de ser adoptado são reduzidas, à semelhança do que acontece com muitos outros cães na mesma faixa etária, explica a responsável, acrescentando que as pessoas estrangeiras, como ingleses e holandeses, que residem em Portugal são quem adopta cães mais idosos.

“Estes animais têm muito afecto e muito amor para dar e é uma experiência muito gratificante para quem adopta ver o retorno e amor que os animais lhes dão”, refere a veterinária a O MIRANTE. Susana Dias explica que todos os animais adoptados vão microchipados, com a vacinação antirrábica e tem esterilização gratuita. Os requisitos para adopção é ter condições para adoptar, salienta. Para isso os interessados preenchem um questionário e, em caso de dúvidas, os responsáveis do canil-gatil fazem uma visita à casa da pessoa para perceber se tem condições para ser o próximo dono do animal.

Mais espaço e melhores condições

O espaço foi há cerca de um ano ampliado de forma a receber mais e a melhorar as condições dos animais. Construíram um recinto grande para os animais com menos probabilidade de serem adoptados devido ao seu comportamento mais tímido. O novo espaço permite que os animais possam correr e brincar tendo uma pequena piscina para se refrescarem. Na parte de trás estão a construir um parque de exercícios para que os cães que estão nas jaulas mais pequenas se possam exercitar. “As pessoas ficaram muito satisfeitas e surpreendidas com as condições do espaço”, realça a veterinária.

No futuro, os responsáveis pelo Canil-Gatil de Tomar querem promover mais visitas, nomeadamente de escolas, com o objectivo de sensibilizar as crianças para o abandono e a importância da adopção. A próxima campanha de adopção vai realizar-se no primeiro domingo de Novembro, dia 5, no Mercado Municipal de Tomar. No entanto, o espaço, situado na Zona Industrial de Tomar, está aberto de segunda-feira a sábado para as pessoas que pretendam adoptar um novo amigo de quatro patas e dar-lhe uma nova casa.