Combate às perdas de água está a dar frutos no Ribatejo

Outras preocupações passam pela sustentabilidade ambiental e pela sensibilização dos consumidores de que é seguro consumir água da torneira. O Dia Nacional da Água assinalou-se este mês e O MIRANTE conversou com os administradores da Águas de Santarém, Águas do Ribatejo e SMAS de Vila Franca de Xira.

O combate às perdas de água é o principal foco das entidades que gerem os sistemas de abastecimento público. A empresa municipal Águas de Santarém tem investido muito nessa área, nomeadamente na melhoria das infraestruturas, como substituição de condutas, e aposta em novas tecnologias como equipamentos de detecção de fugas. Os resultados estão à vista: em 2018 as perdas de água cifravam-se nos 33,40% e em 2022 tinham diminuído para 18,41%, valor muito abaixo da média nacional e da região.

A Águas de Santarém implementou um sistema de telegestão e zonas de medição e controlo do sistema e apostou na substituição de contadores assim como no recurso a empresas especializadas na detecção de fugas, seja no terreno ou com recurso a imagens de satélite. Apesar das condições adversas, que têm tido forte impacto nas empreitadas ao nível do custo e da disponibilidade de empreiteiros, a empresa municipal conseguiu concretizar, em 2022, um investimento de cerca de três milhões de euros. Ramiro Matos, presidente do conselho de administração, considera que os números actuais fazem antever igual número em 2023 sendo que a maior fatia vai para o abastecimento de água cujos investimentos representam mais de 80% do total.

A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo (AR) - que abrange os concelhos de Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Coruche, Benavente, Salvaterra de Magos e Torres Novas – também tem tido resultados animadores decorrentes da sua aposta nesse campo. Em 2022 a percentagem de água não facturada ficou abaixo dos 30%, valor muito inferior aos 52% que se registavam quando a empresa foi criada, há cerca de década e meia.

O presidente do conselho de administração dos SMAS (Serviços Municipais de Água e Saneamento) de Vila Franca de Xira, Vítor Moreira, diz estar em curso um plano de gestão de pressão nas redes de distribuição, no sentido de reduzir o número de roturas e a sua frequência prolongando a vida útil das infraestruturas. O SMAS de Vila Franca de Xira espera reduzir nos próximos anos as perdas de água para cerca de 20%. Têm previsto em orçamento 2,78 milhões de euros para obras de remodelação nas redes de saneamento e 1,4 milhões de euros para reabilitação e remodelação das redes de água.

O director-geral da Águas do Ribatejo, Miguel Carrinho, referiu a O MIRANTE que vão ser investidos nos próximos anos cerca de dez milhões de euros na substituição de condutas, a que se vão somar mais algumas dezenas de milhões de euros noutras infraestruturas, nomeadamente reservatórios, estações elevatórias, ETAR, entre outros. A substituição de condutas, nós e ramais não tem financiamento comunitário e todos esses custos vão ser assumidos pela empresa intermunicipal.

É seguro beber água da torneira

As entidades com quem O MIRANTE falou defendem a excelente qualidade da água da torneira. A Águas de Santarém destacou que o indicador “Água Segura” - que consta do relatório da ERSAR - reflecte o cumprimento dos requisitos da qualidade da água, assim como a realização do número mínimo de análises regulamentares, em Portugal continental – registou, em 2022, um valor de 98,88%.

Na Águas do Ribatejo a empresa intermunicipal garante a qualidade da água e a segurança no abastecimento que são monitorizadas diariamente com a recolha de amostras enviadas para análise em laboratório externo cujos resultados são reportados à ERSAR. O presidente do conselho de administração dos SMAS de Vila Franca de Xira garante ser “absolutamente seguro” beber água da torneira no concelho. “A Organização Mundial de Saúde diz que a água para consumo em Portugal é 98,66% segura e no concelho de Vila Franca de Xira o nível de segurança é de 99,9%”, explica Vítor Moreira.