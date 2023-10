Incêndio em Santarém deixa três pessoas desalojadas

Um incêndio na Rua Florentino Pereira Mota, em Santarém, deixou três pessoas desalojadas na manhã desta terça-feira, 24 de Outubro. De acordo com fonte do Comando Sub-Regional da Protecção Civil da Lezíria do Tejo, dois adultos e uma criança foram transportados para o Hospital Distrital de Santarém para receber assistência. A casa onde as vítimas moravam ficou sem condições de habitabilidade.

O alerta foi dado às 08h15 e na resposta à ocorrência estiveram 22 operacionais e nove veículos de bombeiros, bem como elementos da PSP de Santarém e da Protecção Civil de Santarém.