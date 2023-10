Visita a Centros Escolares de Ourém

partilhe no Facebook

O Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e alguns elementos do executivo camarário continuaram, na manhã de 19 de Outubro, a visita aos vários centros escolares do concelho. A comitiva esteve nos Centros Escolares de Caridade, Santa Teresa, Beato Nuno e Cova de Iria.

Durante a visita, os elementos do executivo municipal desejaram um bom ano lectivo aos alunos e transmitiram os seus agradecimentos à restante comunidade escolar. A deslocação teve também como intuito a identificação de eventuais necessidades logísticas e operacionais que possam ter surgido ao longo do primeiro mês do calendário escolar.