Assembleia Municipal de Santarém exige mais transportes para idosos

A Assembleia Municipal de Santarém aprovou uma moção que pede à câmara municipal mais horários, carreiras e transportes dedicados à população sénior, nomeadamente aos fins-de-semana e feriados, período em que actualmente não funcionam.

Na moção, proposta pelos deputados municipais da CDU, é destacado que os mais idosos do concelho não têm transporte a partir das 17h30, nem ao fim de semana ou feriados, e que as viagens actualmente não são confortáveis. Por isso, exigem que a autarquia disponibilize transportes dedicados à população mais idosa com alargamento diário de horários até às 19h30 e que comece também a funcionar aos fins de semana e feriados.

Exigem ainda que todos os autocarros Mobi.Sénior tenham condições de conforto e de acessibilidade adequada à condição física da população sénior e que a rede tenha um percurso mais alargado, “incluindo, por exemplo, paragem no Retail Park”.