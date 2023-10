Cadastrado em prisão preventiva por violência doméstica

Homem que já tinha antecedentes criminais foi detido pela GNR no concelho de Tomar por exercer coacção psicológica, ameaças e agressões físicas contra uma mulher de 38 anos.

Um homem de 31 anos vai ficar em prisão preventiva pelo crime de violência doméstica, depois de ter sido detido, no dia 18 de Outubro, no concelho de Tomar, no seguimento de uma denúncia, revelou a GNR. “No seguimento de uma denúncia de violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o agressor exercia coacção psicológica, ameaças e agressões físicas contra a vítima, uma mulher de 38 anos”, informa a GNR, em comunicado.

Na nota, o Comando Territorial de Santarém revela ainda que o suspeito já tinha antecedentes criminais por violência doméstica, encontrando-se com pena suspensa por esse crime. O homem foi presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, a mais gravosa, e posteriormente levado para o Estabelecimento Prisional de Leiria, acrescenta a GNR.