Jogo digital sobre agricultura e alimentação estreia-se nas escolas de Santarém

As acções vão abranger 16 escolas e mais de 800 crianças do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico. A apresentação decorreu na Escola Básica do Vale de Santarém.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, que detém o pelouro da Educação, marcou presença no lançamento do jogo digital educativo intitulado “A Quinta do Vale”, que decorreu na Escola Básica do Vale de Santarém, na tarde de segunda-feira, 16 de Outubro, data em que se assinala o Dia Mundial da Alimentação. O projecto é desenvolvido pelo FeedInov CoLab, em colaboração com a GameDev Técnico. João Teixeira Leire considera este jogo um enorme contributo para a valorização e aproximação da agricultura junto das crianças. “É muito importante que as crianças, de forma criativa e dinâmica, percebam a importância dos alimentos e as soluções sustentáveis que podem estar ao dispor através de uma política agrícola assente numa economia circular. É fundamental incutir desde cedo os benefícios para a saúde de uma alimentação saudável”, sublinhou.

O arranque do projecto digital educativo decorre junto da comunidade escolar de Santarém e pretende alcançar mais de 800 alunos no ano lectivo 2023/2024. Segundo a FeedInov CoLab, está previsto, até 2026, atingir os cerca de 600 mil alunos, desde o pré-escolar até ao 2º ciclo do ensino básico em Portugal. O objectivo do jogo é informar e educar crianças sobre a importância da biodiversidade, economia circular, bem-estar animal e alimentação saudável e sustentável.

A CEO do FeedInov, Ana Sofia Santos, explica que o jogo é um marco na promoção da educação sobre sustentabilidade e produção animal referindo que “aproximar as gerações futuras dos processos agrícolas é essencial para a consciencialização da importância que a agricultura tem na sustentabilidade do nosso planeta e no garante da segurança alimentar”. Foi sob o lema “é a brincar que se aprende” que o FeedInov trabalhou em conjunto com a comunidade escolar e com as crianças para construir uma ferramenta que “pensamos ser um marco na educação para o futuro”, sublinha.

“A Quinta do Vale” é um jogo educativo e didáctico, disponível para download na Play Store, que visa fornecer conhecimentos sólidos e actualizados sobre os princípios da pecuária sustentável. O jogo, direccionado a crianças com idades entre os seis e 11 anos, oferece uma experiência com um controlo de tempo diário, adaptado às necessidades da faixa etária em questão. Com o objectivo de promover a literacia e consciencialização sobre biodiversidade, economia circular, bem-estar animal e alimentação saudável e sustentável “A Quinta do Vale” contribuirá também para o desenvolvimento da competência digital dos alunos alinhando-se com a tendência europeia.