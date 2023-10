Autarquias precisam de criar condições para promover desporto nos concelhos

Terceiro fórum do Congresso do Desporto do Médio Tejo abordou temas como as considerações legais, manipulação de resultados e a violência no desporto. Sessão contou com presença dos alunos do agrupamento de escolas Verde Horizonte, de Mação, e com um espaço final para considerações do público.

Componentes legais, casos de violência, racismo e xenofobia e manipulação de resultados foram alguns dos temas abordados em mais um fórum no âmbito do Congresso do Desporto do Médio Tejo. Paulo Lourenço, presidente da Comissão de Instrução e Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e Vítor Frutuoso, técnico no município do Entroncamento, foram os oradores presentes no auditório Elvino Pereira, em Mação, na sexta-feira, 13 de Outubro. Várias dezenas de alunos do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte estiveram presentes no evento e participaram de forma activa colocando questões aos palestrantes.

O mecenato desportivo e o associativismo foram os dois principais temas na intervenção de Paulo Lourenço, que reconheceu as actuais dificuldades do movimento associativo, nomeadamente no que diz respeito à escassez de recursos financeiros e humanos. O dirigente deixou um apelo para as câmaras municipais e juntas de freguesia apoiarem as associações num momento em que o associativismo atravessa graves problemas. Sobre o mecenato desportivo, explicou de que maneira as empresas podem ajudar as entidades e associações.

Vítor Frutuoso falou sobre a manipulação de resultados e o impacto que o problema tem tido no mundo do desporto. O orador explicou a envolvência do crime organizado e as ameaças com recurso a chantagem para obtenção dos resultados desejados. A violência, o racismo e xenofobia foram outros dos temas abordados pelo técnico que, com casos reais, mostrou o lado mais negro do desporto, apresentando soluções para combater os problemas.