Fábrica de cerâmica de Torres Novas despede 106 trabalhadores

CMG Cerâmicas pediu insolvência no final do ano passado e avançou agora com despedimento de 106 trabalhadores. Sindicato culpa administração de gestão danosa e teme que trabalhadores não recebam indemnizações a que têm direito.

A CMG Cerâmicas, fábrica instalada na Zona Industrial de Torres Novas, avançou com um processo de despedimento colectivo de 106 trabalhadores, ou seja, quase a totalidade dos funcionários que lá trabalham, indicou o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cerâmica, Cimentos e Similares, Construção, Madeiras, Mármores e Cortiças do Sul e Regiões Autónomas (STCCMCS), criticando o desfecho que penaliza os funcionários, que perdem o emprego e saem sem indemnizações.

O sindicato culpa a administração de ter conduzido a empresa a uma “situação de insolvência, de dívidas e a um futuro incerto para mais de uma centena de trabalhadores, na maioria mulheres” e muitos com “mais de 30 anos de casa a trabalhar em más condições e com salários de miséria”.