Futebol Clube de Alverca tem de prestar contas

Quer até final do mandato deixar uma marca de empenho, seriedade e respeito institucional, mas lamenta que muita gente ainda desconheça que muitas ideias que o PS tem implementado tenham saído de propostas da coligação. Recusa futuras coligações com o Chega e avisa que com o CDS só se Filomena Rodrigues não estiver na liderança da concelhia. Tem 31 anos, é casado, tem uma filha e o desporto é outra das suas paixões. Na juventude frequentou a festa do Avante antes de perceber que era o PSD que tinha a pluralidade de ideias que procurava. Nesta entrevista a O MIRANTE fala dos temas estruturantes do concelho, da saúde à economia e turismo, incluindo a exigência de que o Futebol Clube de Alverca, a entidade que mais apoios recebe da câmara, seja mais transparente sobre as suas contas.

Como tem sido o seu dia?

Hoje é sexta-feira, mas só costumo entrar de fim-de-semana ao domingo à tarde. Trabalho na indústria farmacêutica, na área do desenvolvimento de negócio. Percorro todo o país. Tento encaixar estas dinâmicas todas num só dia sendo a minha grande prioridade ter tempo para a minha filha. Vou sair desta entrevista e ainda vou a Oeiras ao escritório. À noite ainda tenho um congresso de endocrinologia e amanhã (sábado) já estou a trabalhar novamente. Não me posso queixar com falta de trabalho.

O que mudou na sua vida desde que assumiu responsabilidades políticas?

Tenho menos tempo disponível, mas também reconheço que mudou a minha exposição e das pessoas que me rodeiam. É algo para o qual não estamos preparados. Estava preparado para ser candidato a uma câmara desta dimensão, mas não estava para o facto das pessoas que me são próximas lerem coisas sobre mim menos positivas. As redes sociais, nesse aspecto, desajudam muito. O que interessa é que, quem gosta de nós, sabe que estamos a servir de corpo e alma.

Como vê o facto do Futebol Clube de Alverca ser o clube que mais dinheiro recebe de apoios municipais?

Em determinado momento o clube foi mais próximo da gestão e aconteceram coisas com mais facilidade do que com outras associações. O FCA tem de ser mais transparente e de prestar contas porque recebe fundos públicos, da câmara e de outras entidades públicas. É obrigatório mostrar essas contas. E não as mostra porquê? Tem de apresentar aos sócios mas sendo uma instituição de utilidade pública tem de as mostrar e não custa nada meter as contas no site para todos verem.

Como vê o impacto que a saída da SAD do União Desportiva Vilafranquense teve na cidade de VFX?

A SAD só apareceu com aquela facilidade porque o clube estava e está de rastos com uma dívida ao Estado enorme que o esgana e não permite ter contas no banco, ter órgãos eleitos nem receber subsídios da câmara. O que aconteceu ali foi uma brincadeira digna de um caso de polícia. Quem é que recebeu o dinheiro da venda dos 10% da SAD se o clube não tem contas bancárias? Como alienou os 10%? Quem assinou a alienação porque a comissão administrativa não é um órgão? Se o UDV já tinha um problema com a dívida meteram-se agora numa outra embrulhada jurídica e fiscal tremenda. O UDV teve uma oportunidade de ouro para resolver o problema da dívida porque a SAD tinha dinheiro para resolver o problema. Sobre isto está tudo amorfo na cidade e no poder político.