Radar em Foros de Almada (Benavente) era armadilha para caça à multa

Vítimas do radar fixo colocado na EN 119, em Benavente, vão contestar multas por erro de sinalização. Um sinal de limite de velocidade de 70 km/h levou muitos condutores a circular acima do limite dos 50 km/h que o radar permite.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Centenas de condutores continuam a contestar as multas que receberam por passarem a mais de 50 km/hora no radar fixo colocado na Estrada Nacional 119, em Foros de Almada, concelho de Benavente. Tal como O MIRANTE noticiou, os automobilistas dizem ter sido induzidos em erro porque quem se desloca no sentido Santo Estêvão - Biscainho (Coruche) encontra junto ao Restaurante Zambujeiro o sinal de radar e logo depois um sinal de proibição de circular a mais de 70 km/hora e o sinal de fim de povoação. Mas a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) considera que até ao limite da povoação de Foros de Almada a velocidade legal para circular é de 50 km/hora apesar de haver um sinal a indicar o limite de 70. Os condutores estão revoltados e consideram que se trata de uma “ratoeira”, além de dizerem que não faz sentido o radar ter sido colocado quase à saída da povoação.