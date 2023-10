CHMT avança com medida para acabar com listas de espera em Ortopedia

Em 2021, a resposta cirúrgica desta especialidade no Médio Tejo ascendia a mais de 468 dias e em apenas dois anos, ainda com as restrições da pandemia, a equipa do Serviço de Ortopedia do CHMT conseguiu recuperar a actividade e assistência aos utentes.

Mais cirurgias, mais primeiras consultas, mais consultas subsequentes e, para além de um maior acesso pelos utentes a cuidados da especialidade de Ortopedia, o primeiro Centro de Responsabilidade Integrado (CRI) do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) inclui mais inovação e desenvolvimento para atrair e fixar mais profissionais de saúde na região.

A escolha do Serviço de Ortopedia para o primeiro CRI do CHMT, que foi contratualizado para o quadriénio 2023-2026, não é casual: a equipa multidisciplinar liderada por Amílcar Valverde, director de Serviço de Ortopedia e do CRI Orto, traçou como objectivo acabar com a lista de espera cirúrgica desta especialidade acima dos tempos médios de resposta garantida do Serviço Nacional de Saúde até ao final deste ano. Em 2021, a resposta cirúrgica desta especialidade no Médio Tejo ascendia a mais de 468 dias e em apenas dois anos, ainda com as restrições da pandemia, a equipa do Serviço de Ortopedia do CHMT conseguiu recuperar a actividade e assistência aos utentes em lista de espera, nomeadamente através da criação da Unidade de Ortogeriatria em Abrantes.

“O CRI Orto vai aumentar a acessibilidade e melhorar os tempos de resposta do SNS, com autonomia, com a responsabilização dos profissionais na gestão dos recursos que asseguram o desenvolvimento das melhores práticas para o CHMT”, afirma Amílcar Valverde.

Casimiro Ramos, presidente do Conselho de Administração do CHMT acrescenta: “não podíamos estar mais entusiasmados com a contratualização, ainda em 2023, do primeiro Centro de Responsabilidade Integrado do CHMT. Este tipo de programa atrairá mais profissionais de saúde para a nossa instituição. Para as pessoas pode ser ainda um termo desconhecido e distante, mas para que entendam como é importante para melhorar o SNS resumo-o em poucas palavras: foco total no doente, nos resultados e na qualidade dos cuidados de saúde prestados“, vinca.