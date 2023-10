Diana Lopes: da avó costureira à Moda Lisboa

Aos 20 anos Diana Lopes, designer de moda, participou, de 6 a 8 de Outubro, na edição deste ano da Moda Lisboa. Foi criada no Sobralinho, concelho de Vila Franca de Xira, no meio dos tecidos, com a avó que é costureira. Começou por aprender a fazer roupa para as bonecas mas tomou-lhe o gosto e quis aprender cada vez mais. Com os pais a trabalhar em Lisboa saía da escola e passava os dias com a avó. Quando descobriu aos 13 anos os cursos da Maria Modista não hesitou e inscreveu-se. Aprendeu a fazer roupa simples e a primeira criação foi a confecção de um macacão. Quando terminou o 9º ano inscreveu-se no curso de Design de Moda, onde fez o ensino secundário. Chegou a ingressar na faculdade em Design de Moda mas optou por sair e estudar Marketing de Moda noutro estabelecimento de ensino.

Durante o curso percebeu que a indústria da moda é a que mais polui a nível mundial. As pessoas desconhecem que a roupa que compram muito barata não tem em atenção os factores de produção, como o facto de não tratar bem os trabalhadores.