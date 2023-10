Pavilhão Desportivo de Vale do Paraíso com obra a caminho para resolver infiltrações

O problema arrasta-se há sete anos: sempre que chove com maior intensidade o Pavilhão Desportivo de Vale do Paraíso, no concelho de Azambuja, mete água, limitando a prática das actividades desportivas regulares que ali decorrem. Só nesta época a secção de futsal da Associação Desportos e Recreio O Paraíso viu-se impedida de realizar dois treinos e já houve jogos que não puderam ocorrer por falta de condições de segurança devido às poças de água que se formam no campo.



Segundo o presidente de Junta de Vale do Paraíso, Sérgio Alexandre, encontra-se em fase de adjudicação a empreitada que visa resolver as infiltrações no pavilhão através da substituição da cobertura em telhas translúcidas e dos algerozes, que ameaçam ruir. A obra é da responsabilidade da Câmara de Azambuja e vai custar cerca de 27 mil euros.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE