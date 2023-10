Preço do passe pode baixar em Benavente

O preço do passe pode vir a baixar para os habitantes do concelho de Benavente. O próximo Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART) vai ser majorado nos territórios fora das áreas metropolitanas e as verbas podem vir a ser aplicadas na redução das tarifas. A novidade foi dada pelo secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, na sequência da intervenção do secretário executivo da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), António Torres, no seminário Mobilidade Mais que decorreu em Lisboa, onde participou também a administradora da Rodoviária do Tejo, Sónia Ferreira.