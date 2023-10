Rui Barreiro pede amnistia para se safar de castigo confirmado pelo tribunal

O inspector do Ministério da Agricultura e político socialista ocultou que tinha uma empresa que fazia projectos de apoios a agricultores que eram avaliados pelos seus colegas de trabalho. Rui Barreiro, ex-presidente da Câmara de Santarém e ex-secretário de Estado, foi castigado pelo tribunal e vem agora invocar uma amnistia no âmbito das jornadas mundiais da juventude.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Rui Barreiro, antigo presidente da Câmara de Santarém e ex-secretário de Estado, foi castigado com uma suspensão, contestou a pena em tribunal e não lhe foi dada razão. Recorreu e agora vem invocar uma amnistia no âmbito das Jornada Mundial da Juventude.

O ex-secretário de Estado das Florestas e antigo presidente da Câmara de Santarém, Rui Barreiro, está a recorrer à amnistia no âmbito das Jornada Mundial da Juventude para se livrar da pena disciplinar que lhe foi aplicada pelo Ministério da Agricultura, onde é inspector, por violação do dever de imparcialidade. O pedido foi enviado para o Tribunal Central Administrativo Sul para o qual recorreu depois de o Tribunal Administrativo de Leiria ter confirmado a decisão do ministério de o suspender por 20 dias sem direito a remuneração.