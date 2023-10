Acusados de racismo por defenderem parque urbano em detrimento de habitação social

Os moradores do Porto Alto dizem estar a ser alvo de represálias desde que se manifestaram a favor da construção de um parque urbano na localidade ao invés da construção de habitação social. Segundo os moradores, que fazem parte do movimento de defesa do Porto Alto, algumas pessoas estão a tentar denegrir a imagem de elementos do movimento, como moradores de outras freguesias.

“As pessoas chamam-nos racistas e xenófobos por termos exigido o que nos prometeram, que é a construção de um parque urbano. Parece que isso no nosso país é errado, ainda para mais vindo de um partido que diz que o povo é quem mais ordena”, lamenta um morador que não se quer identificar com receio de retaliação. Outra residente reitera que o que está em causa não é a construção de um bairro social mas sim de um espaço verde que foi prometido pela CDU e que é uma necessidade para as crianças brincarem e os pais passearem com os carros de bebé aos fins-de-semana.

Recorde-se que os moradores entregaram um abaixo-assinado contra a construção de habitação social num terreno que foi comprado pela Câmara de Benavente. A autarquia voltou atrás com a intenção e comprometeu-se a desenvolver um projecto para o parque urbano para posteriormente apresentar o documento à população. O movimento diz que há dois meses que não sabe de nenhum desenvolvimento e que por isso vai voltar a intervir nas reuniões públicas do executivo.

Sobre esta matéria, a vice-presidente do município, Catarina Vale, garantiu que o processo está a decorrer os trâmites normais e que os projectistas já foram contactados. “Não vou avançar com datas mas o presidente já disse que o parque urbano está concluído ate ao final do mandato em 2025”, disse.