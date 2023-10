Câmara do Cartaxo avança para tribunal no caso da inundação do Centro Cultural

Município não chegou a entendimento com a empresa responsável pela manutenção do Centro Cultural do Cartaxo relativamente à assumpção dos prejuízos causados pela inundação do espaço. Na noite de 13 de Abril de 2022 uma falha no sistema de segurança contra incêndios fez disparar os dispositivos de aspersão de água que danificaram equipamentos.

A Câmara do Cartaxo vai avançar com uma acção judicial contra a empresa que era responsável pela manutenção do Centro Cultural do Cartaxo quando houve uma falha no sistema de segurança contra incêndios que fez disparar os dispositivos de aspersão de água tendo inundado o edifício e danificado equipamentos. A garantia foi dada pelo presidente do município, o social-democrata João Heitor, durante a última sessão da assembleia municipal. “Lamentamos que a empresa não queira assumir as suas responsabilidades e por isso vamos avançar para tribunal porque fomos lesados em milhares de euros e o centro cultural esteve fechado durante muito tempo por causa de uma falha”, critica o autarca.

Recorde-se que na noite de 13 de Abril de 2022 uma falha no sistema de segurança contra incêndios fez disparar os dispositivos de aspersão de água provocando uma inundação que destruiu quase todos os equipamentos do Centro Cultural do Cartaxo. Na altura, João Heitor explicou a O MIRANTE que o sistema de som da sala de espectáculos não se poderia aproveitar e foi dado como perda total para efeitos de seguro. O palco e a sala de cinema, que fica no piso inferior, ficaram destruídos. Nessa noite houve uma falha de electricidade na zona do Cartaxo e essa é uma hipótese apontada para a falha do sistema. O espaço esteve encerrado durante algum tempo mas já reabriu e tem programação prevista até ao início do próximo ano.