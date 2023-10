Enfermeiro de Reabilitação é cada vez mais importante para garantir qualidade de vida

O Serviço de Medicina 1 e Medicina 1A do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) iniciou, ainda na pandemia, a implementação do Projecto de Melhoria Contínua da Qualidade dos Cuidados ao nível da área de Enfermagem de Reabilitação, subordinado ao tema “Reabilitar é dar…”. Com o projecto a instituição conseguiu uma intervenção antecipada junto dos utentes com necessidades de reabilitação, em qualquer que seja a sua dimensão, permitindo planear, adequada e atempadamente a capacitação do utente, família e cuidador. Para a concretização do projecto foi necessário a aquisição de alguns equipamentos com o objectivo de potenciar e promover o maior nível de independência dos utentes.

A intervenção do Enfermeiro de Reabilitação tem sido desenvolvida principalmente junto de utentes com patologia cardiovascular, Acidente Vascular Cerebral (AVC) e patologia respiratória.

Segundo um comunicado divulgado pelo CHMT, partilhado no Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação, que se assinala a 18 de Outubro, o profissional desempenha um papel vital ao oferecer cuidados e apoio especializados, ajudando os utentes a recuperarem a sua independência funcional e a reintegrarem-se na sociedade. “É reconhecida a sua importância em contexto hospitalar na importância da diminuição do tempo de internamento garantindo que os utentes tenham a melhor oportunidade possível de recuperar e viver com qualidade de vida”, vinca o CHMT.