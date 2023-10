Garantir médicos custa milhares de euros ao município de Azambuja

Implementado em Junho deste ano para atenuar a enorme carência de médicos de família no concelho de Azambuja, onde a percentagem de utentes sem médico ultrapassava os 80%, o projecto Bata Branca representou, até 30 de Setembro, um investimento de 14.332 euros por parte da Câmara de Azambuja, que paga um complemento aos clínicos, e de 29.767 euros da Administração Central do Sistema de Saúde.

De acordo com o balanço feito pelo município, até ao último dia de Setembro foram cumpridas 799 horas de atendimentos, que se traduzem em 2.361 consultas realizadas por oito médicos e um enfermeiro. Além de estar a funcionar no Centro de Saúde de Azambuja o projecto foi alargado à unidade de Aveiras de Cima e reforçado com teleconsultas.

O sucesso da iniciativa, refere a autarquia em comunicado, “deve-se à parceria e estreita colaboração entre a câmara municipal, a ACSS e a Cerci Flor da Vida”, instituição responsável por operacionalizar o programa. Apesar do sucesso do programa o município diz continuar empenhado em “desenvolver esforços para atrair mais médicos de família e resolver de forma consistente a prestação de cuidados de saúde em todo o concelho”.