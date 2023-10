Pais preocupados com incerteza da abertura de creche em Samora Correia

A Câmara de Benavente diz estar a trabalhar com as instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho para aumentar a capacidade de resposta na valência de creche (para crianças dos 4 aos 36 meses). De acordo com a vice-presidente do município, Catarina Vale, na freguesia de Benavente tudo indica ser possível edificar uma creche no espaço contíguo à creche de São Vicente. Já em Samora Correia está a decorrer o projecto para se construir uma creche nas traseiras do Centro Cultural.

Os pais continuam sem ter solução para deixar os filhos. Deolinda Gomes, representante das cerca de 80 famílias nesta situação, interveio novamente em reunião de câmara e questionou se a creche abre ainda este ano lectivo e se já tem educadoras e auxiliares. Catarina Vale remeteu a questão dos funcionários para um protocolo a estabelecer com a Fundação Padre Tobias, uma vez que será a instituição a gerir a creche, mas só no final das obras que estão a decorrer.

A Câmara de Benavente aguarda parecer da Segurança Social sobre a abertura do primeiro piso da creche enquanto decorrem obras no segundo piso. Mas a autarca não acredita que a autorização seja concedida por razões de segurança. Tal como O MIRANTE avançou, a creche em Samora Correia já não abre no final do mês de Outubro. O presidente do município, Carlos Coutinho remeteu uma possível abertura para o final deste ano.