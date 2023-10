Vai faltar a electricidade na Póvoa de Santa Iria este domingo

No domingo, 29 de Outubro, vai ser realizado um corte da energia eléctrica na União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, concelho de Vila Franca de Xira, em particular na Avenida Dom Vicente Afonso Valente, Rua Ester de Bettencourt Duarte, Rua Quinta da Piedade, Urbanização do Casal da Serra e imediações, na Póvoa de Santa Iria. A informação está a ser avançada pela junta de freguesia, que explica que o corte na electricidade se deve a uma intervenção de reparação na rede de distribuição eléctrica por parte da empresa E-Redes. O corte está previsto durar entre as 06h00 e as 11h00 mas poderá prolongar-se, devido a imprevistos, até às 15h00.