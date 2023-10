Chegou ao fim mais uma edição da emblemática Baja Portalegre 500

Num fim de semana marcado pelas difíceis condições atmosféricas, que inundaram vários locais do percurso e obrigaram a encurtar sectores, a Baja Portalegre 500 voltou a afirmar-se como uma das mais duras e emblemáticas provas do todo-o-terreno internacional.

Chuva, lama, muito público e emoção na discussão dos lugares cimeiros nas diferentes categorias da última edição da Baja Portalegre 500. A prova de superação, que juntou mais de quatro centenas (400) concorrentes, ficou marcada pela vitória, a segunda consecutiva, do jovem João Ferreira (Mini), nos automóveis, Bruno Santos, nas motos, João Vale, nos Quads, Hélder Rodrigues, nos SSV, e Domingos Cunha, na Mini Baja.

João Ferreira chegou à segunda vitória consecutiva na prova dos automóveis. O ex-campeão nacional e europeu de bajas, que vinha de uma vitória no Rali de Marrocos na categoria T4, geriu com mestria a dureza do percurso e liderou a prova nos dois setores seletivos de sábado. “Antes da corrida sabíamos que iríamos lutar com o actual campeão do Mundo (ndr, Al-Attiyah) e o vice-campeão do Mundo (ndr, Al-Rajhi). Demos tudo em condições difíceis, com muita água e lama. Ganhar em Portalegre é sempre muito especial, principalmente nestas condições e com esta concorrência”, afirmou João Ferreira no final.

Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel, que se estreavam com o Prodrive Hunter, foram penalizados em 20 minutos no sector da manhã, por terem bloqueado o Mini de João Ferreira, abrindo caminho ao segundo lugar da geral provisória de Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk (Toyota Hilux T1+).

Bruno Santos estreia-se a ganhar em Portalegre

Dez anos depois de se estrear na prova, chega a consagração de Bruno Santos no lugar mais alto do pódio da Baja Portalegre 500. “Cometi poucos erros e andei com muita cautela, pois não vinha com ambição de dar tudo em Portalegre. Como tenho de estar operacional para o Dakar, tive muito receio de sofrer uma lesão, mas à medida que a prova foi evoluindo, e com as dificuldades do António Maio, vi que tinha uma oportunidade e aproveitei-a”, disse Bruno Santos. Os restantes lugares do pódio foram ocupados por André Sérgio (Beta) e por Gonçalo Amaral (Honda), enquanto Tomás Dias (Fantic) e João Duarte (Honda) fecharam o quinteto da frente.

Hélder Rodrigues triunfa nos SSV

Depois de uma ilustre carreira nas motos, Hélder Rodrigues (Can-Am) também dá cartas nos SSV, tendo sido o mais forte em Portalegre, a sua primeira vitória nesta categoria. “Isto significa muito para mim. Depois de um ano duro, vencer aqui é muito especial. O carro esteve impecável, não tive furos e na parte final tive de fazer uma gestão, para ultrapassar as motos 4”. Na classificação final provisória, João Monteiro (Can-Am) foi o segundo classificado e, com este resultado, será o novo campeão nacional, enquanto Pedro Santinho Mendes (Can-Am) termina no terceiro lugar final, depois de ter passado pelo comando da prova.

João Vale bisa nos Quads

Pelo segundo ano consecutivo, domínio de João Vale (Can-Am) entre os Quads na Baja Portalegre 500, com o piloto de Santo Tirso a impor a sua lei logo desde o Prólogo. “Uma grande vitória! Ao quilómetro 40 sofremos um azar, quando ficámos sem travões à frente. Cheguei a acreditar que não seria possível, mas missão cumprida e parabéns à equipa”, realçou João Vale. Tomás Paulo (Yamaha) foi o 2º classificado enquanto Flávio Gonçalves, Filipe Silva e Rodrigo Alves (todos em Yamaha) fecharam o quinteto da frente.

Domingos Cunha bisa e sagra-se campeão nacional na Mini Baja

Com idades compreendidas entre os nove e os 16 anos, os jovens pilotos da Mini Baja foram verdadeiros heróis em Portalegre, tendo em conta a chuva e as condições dos pisos que tiveram de enfrentar. No final, segunda vitória consecutiva para Domingos Cunha (Yamaha) em Portalegre, um resultado que lhe permitiu sagrar-se campeão nacional Juvenil. “Foi uma corrida muito gira, com um percurso espetacular. Os pisos tinham umas partes mais degradadas depois da passagem dos carros, mas foi sempre a curtir de princípio ao fim e cumpri com o meu objetivo”, disse Domingos Cunha.

Equipa de O MIRANTE ficou a meio da etapa do último dia

Frederico Roque despistou-se a meio da primeira etapa do último dia da prova. O despiste deveu-se ao rebentamento de um pneu traseiro da sua IZUZU D-Max que provocou despiste e estragos consideráveis na chapa do lado direito do veículo. Apesar do aparato não houve ferimentos. O despiste aconteceu num local em que o carro do piloto impediu a circulação dos outros concorrentes. Só ao fim de cerca de dez minutos, depois da ajuda de alguns populares, foi possível desimpedir a estrada da charneca do concelho de Abrantes.