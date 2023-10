Município quer acabar com abusos no parque de estacionamento subterrâneo do Cartaxo

A Câmara do Cartaxo está a colocar notificações de aviso nos veículos automóveis que estão estacionados abusivamente no parque de estacionamento subterrâneo público da cidade, junto ao edifício dos paços do concelho, há mais de 30 dias. O alerta foi deixado pelo presidente do município, o social-democrata João Heitor, em sessão camarária. “Apelamos aos proprietários dos veículos que os retirem do local porque depois são serviços municipais a fazê-lo e colocá-los num depósito de onde só sairão após pagamento de coima”, sublinhou.

João Heitor realça que o município já retirou mais de 60 carros da rua e do parque subterrâneo. Muitos proprietários retiraram os seus automóveis depois de alertados mas ainda existem muitos carros que estão abandonados. “São espaços públicos que não podem ser usados de forma abusiva como se fossem um estacionamento privado”, criticou João Heitor.

Como O MIRANTE noticiou em Agosto último o parque de estacionamento subterrâneo no Cartaxo transformou-se num depósito de carros que estão ali há anos a utilizar lugares que poderiam ser usados por pessoas que necessitam de estacionamento por curtos períodos de tempo. Na altura, o vice-presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Reis, contou em sessão camarária, que, muitas vezes, pelas 09h30, o parque subterrâneo já está completo.

Apesar de existir um regulamento para o parque de estacionamento subterrâneo não existe licenciamento do espaço porque são necessárias obras. “Essas obras custam várias dezenas de milhares de euros e a câmara não tem esse dinheiro para avançar com a requalificação do espaço”, lamentou Pedro Reis. O parque tem muitos problemas desde as portas de abertura à falta de elevadores. Só depois de fazerem as obras necessárias é que podem avançar com o licenciamento.

Recorde-se que o parque de estacionamento subterrâneo foi construído durante a presidência do socialista Paulo Caldas na mesma altura em que se construiu a praça que envolve os paços do concelho e levou à alteração da circulação na Estrada Nacional 3, que atravessa a cidade do Cartaxo. Pedro Reis considera que o estacionamento subterrâneo não pode servir como parque privativo de algumas pessoas. O vice-presidente referiu que até se encontrar uma solução viável o executivo municipal vai optar por implementar a medida de estacionamento abusivo.