Politécnico de Santarém distinguido com Selo Estudante-Atleta

O Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) foi distinguido com o Selo Estudante-Atleta, uma iniciativa do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). O galardão reconhece o trabalho desenvolvido na promoção das condições de conciliação da carreira dupla das e dos atletas com vista à melhoria dos resultados académicos e desportivos.

O presidente do IPSantarém, João Moutão, marcou presença na cerimónia de Celebração do Mérito Desportivo onde o IPDJ entregou, entre outros, a distinção a toda a comunidade do IPSantarém. “A atribuição desta distinção ao Politécnico de Santarém reflecte não apenas a excelência desportiva dos nossos estudantes-atletas, mas também o comprometimento da nossa instituição em garantir um contexto académico que apoiar e valoriza a dualidade das suas carreiras conciliando os estudos com a prática desportiva”, sublinhou o responsável.

João Moutão aproveitou o momento para agradecer aos docentes, pessoal técnico e aos estudantes-atletas que tornaram possível o reconhecimento pelo IPDJ. “Vamos continuar a trabalhar de forma incansável para apoiar, promover e celebrar os sucessos académicos e desportivos dos nossos estudantes”, acrescentou. A titularidade do selo Estudante-Atleta é válida por dois anos, neste caso até Outubro de 2025.