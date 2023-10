Queixas em Castanheira do Ribatejo por causa da vespa velutina

Houve vários alertas, nomeadamente da autoria da Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, por causa da vespa velutina nessa zona do concelho de Vila Franca de Xira. O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) disse a O MIRANTE que os mesmos foram remetidos automaticamente para a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

De acordo com os dados do ICNF, desde a chegada da vespa velutina a Portugal, de 2013 a 2022, o número de ninhos destruídos relativamente ao número de alertas (ninhos observados), tem sido em média superior a 95%. “São recebidos no ICNF inúmeros alertas de avistamentos de vespa asiática (ninhos ou exemplares), tanto por email como através da plataforma STOPvespa. Todos os municípios do continente têm um contacto de email para receber os alertas entrados na plataforma, uma vez que esta remete automaticamente cada alerta para o município respectivo, via email. Quando os alertas chegam de outro modo, são posteriormente encaminhados para esses contactos de email”, explica o ICNF.