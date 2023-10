10 milhões para investimento nas forças de segurança da região

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou em Benavente que estão previstos investimentos de 10 milhões de euros para as forças de segurança no distrito de Santarém. O governante não especificou onde as verbas vão ser aplicadas mas disse que, no geral, o Governo prevê investir até 2026, 607 milhões de euros na modernização de infraestruturas e equipamentos no país. Recorde-se que a Câmara de Benavente já tem terreno para a instalação da GNR e tem expectativa que se possa chegar a entendimento com o Governo para concretizar o projecto.

O governante presidiu no dia 20 de Outubro à cerimónia comemorativa do 15º aniversário do Comando Territorial da GNR de Santarém que decorreu no Parque 25 de Abril, em Benavente. O tenente coronel Duarte da Graça, comandante da GNR de Santarém, traçou um balanço da actividade dos militares: 1.531 ilícitos contra o ambiente e bem estar animal foram registados pela Guarda, assim como foi prestado apoio a 34 mil alunos e três mil idosos. Nos últimos quatro anos foram apoiadas 2.712 vítimas de violência doméstica e detidos 131 agressores e foram aprendidas 138 armas.

Na ocasião foram condecorados os militares que se destacaram nas suas funções no último ano e após desfile em parada cantaram-se os parabéns à GNR e fez-se o brinde da praxe.