Auditoria ao funcionamento dos centros de saúde de VFX e Alverca detecta falhas

Agrupamento dos Centros de Saúde do Estuário do Tejo já começou a implementar recomendações de melhoria apresentadas pelo Gabinete de Auditoria Interna da Administração Regional de Saúde.

Os centros de saúde de Alverca do Ribatejo e de Vila Franca de Xira apresentam falhas na acessibilidade dos utentes a cuidados de saúde e nas regras de acesso às instalações bem como aos comportamentos adoptados pelos seguranças.

As falhas são apontadas numa auditoria promovida pelo Gabinete de Auditoria Interna da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e que ficou concluída no final do verão. Nela foram encontrados vários problemas de funcionamento nas duas unidades que precisam de ser revistas e melhoradas pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo (ACES).



* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE