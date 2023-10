Feira de São Simão no Sardoal sem vendedores locais

Tradicional feira do concelho contou com poucos comerciantes de produtos alimentares e nenhum era do Sardoal.

A tradicional Feira de São Simão, no Sardoal, realizada a 28 de Outubro, não contou com nenhum produtor do concelho. Na edição deste ano, onde O MIRANTE esteve presente, os poucos comerciantes de produtos agrícolas presentes no certame eram da região da Covilhã. A população apercebe-se desta mudança e lamenta que a feira esteja a perder importância e tradição.

